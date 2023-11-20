Сычев о ретроматче «Локомотив» — ЦСКА: «Прочувствовать битком забитый Юг — это полный восторг»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев поделился впечатлениями от ретроматча между легендами железнодорожников и ЦСКА (1:0).

«Единственное, что хочется сказать после вчерашнего ретроматча «Локомотив» — ЦСКА, это искренние слова благодарности организаторам этого шикарного действа, партнерам по команде, друзьям-соперникам, но самое главное — низкий поклон болельщикам и фанатам! Во-первых, за то, что в такой холод пришли на стадион, за те безумные эмоции, за ту сумасшедшую поддержку, которая была на протяжении всей карьеры и в которую мы все вчера окунулись на ретроматче, как будто машина времени перенесла нас на 20 лет назад в лучшую эпоху «Локомотива», за те мощнейшие заряды, которые гнали нас вперед, не смолкая весь матч, за то, что были с командой всегда даже в трудные времена, мы старались платить тем же, выкладываясь в каждом матче, мы все одна семья. Увидеть и прочувствовать битком забитый Юг — это полный восторг. Ради таких эмоций стоит жить, играть в футбол и выбрать футбол делом всей жизни!» — написал Сычев в соцсетях.

Ретроматч между «Локомотивом» и ЦСКА состоялся в воскресенье, 19 ноября.

Игра была посвящена «золотому» матчу между командами, который состоялся 21 год назад. Тогда «Локомотив» тоже одержал победу со счетом 1:0 и стал чемпионом России.