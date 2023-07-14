Дюков рассказал о сотрудничестве РФС с ФИФА

Сегодня, 18:08
Президент РФС Александр Дюков высказался о взаимодействии организации с ФИФА.
— Появилась информация, что клубы получили деньги за участие игроков на чемпионате мира в 2020 году.
— Что касается ФИФА, мы сотрудничаем абсолютно по всем направлениям, кроме проведения официальных международных матчей. От части реализации образовательных программ, так и проект в поддержке развития футбола. Мы регулярно получаем платежи. Также поступят деньги за участие игроков на чемпионате мира в Катаре.
Российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.