Дюков рассказал о сотрудничестве РФС с ФИФА

Президент РФС Александр Дюков высказался о взаимодействии организации с ФИФА.

— Появилась информация, что клубы получили деньги за участие игроков на чемпионате мира в 2020 году.

— Что касается ФИФА, мы сотрудничаем абсолютно по всем направлениям, кроме проведения официальных международных матчей. От части реализации образовательных программ, так и проект в поддержке развития футбола. Мы регулярно получаем платежи. Также поступят деньги за участие игроков на чемпионате мира в Катаре.

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.