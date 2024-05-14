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14 мая, 23:30

Сезон для «Спартака» завершен. Слишкович не зацепился за свой шанс?

«Спартак» проиграл «Балтике» и вылетел из Кубка России
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
Владимир Слишкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Первым финалистом Кубка России стала «Балтика», которая победила красно-белых на своем поле (1:0).
FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал
14 мая, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:0
Спартак

«Спартак» не смог выйти в главный кубковый финал, и теперь можно говорить, что сезон для красно-белых фактически завершен. Да, в чемпионате осталось два тура, но команда там ни на что не претендует: шансы на тройку лишь теоретические, а между четвертым и пятым местом разницы, по сути, нет.

Никаких положительных ассоциаций с этим сезоном не будет. Бесконечная тяжба с Абаскалем, его конфликты с Джикией и Соболевым, настоящая катастрофа с Промесом, смена тренера... Спасти от клейма «провал» могла бы победа в Кубке. Но не сложилось. Для «Спартака» это однозначно упущенный шанс выйти в суперфинал. Хотя случившееся в Калининграде и не так же оглушительно, как поражение от «Тосно» шесть лет назад, но не будешь же теперь объяснять, что «Балтика» в последнее время вообще-то очень неплоха.

Это первое поражение Слишковича во главе красно-белых, и оно случилось в самый неподходящий момент. Ведь казалось, что Владимир может зацепиться за свой шанс. Боснийский хорват сразу расположил к себе и болельщиков, и все футбольное сообщество в целом. На фоне утомившего всех Абаскаля он смотрелся однозначно выигрышно и подкупал своим спокойствием и простотой. И еще хорошим русским языком, конечно.

Владимир Слишкович. «А нужно ли убирать Слишковича? Может, стоило пораньше расстаться с Абаскалем?» Титов — о победе «Спартака» над «Краснодаром»

Приятное впечатление Слишкович неожиданно для многих подкрепил результатом. Да, футбол не поражал воображение, но практически все шаги тренера объяснимы и понятны. Даже бесконечная ротация, когда на каждый следующий матч состав менялся минимум наполовину. В конце концов, на Владимира начали шипеть, мол, это футбол не спартаковский, нужно играть в атаку, а не от печки. Но нет ничего красивее, чем счет на табло. Серия без поражений получилась куда продолжительнее, чем мог ожидать кто-либо. А продвижение «Спартака» в Кубке потенциально ставило боссов московского клуба в неудобное положение: нового тренера приходилось бы заводить на живое место успешного «и. о.».

В Калининграде «Спартак» не сумел дать результат. Матч вообще получился уникальным для команды Слишковича: впервые при нем красно-белые пропустили первыми. Им вообще в последнее время забивают редко, а тут гол уже на 4-й минуте. Но гости отреагировали вполне нормально: забрали мяч, довольно разнообразно атаковали. Были и быстрые атаки, и длинные забросы, и симпатичные комбинации. Моментов достаточно — у Зобнина, Игнатова, Бонгонды. «Балтика» не стала выстраивать четыре линии обороны, как это недавно в игре со «Спартаком» сделал «Пари НН», оставив встречу смотрибельной.

Спартаковский гол продолжил назревать во втором тайме. Снова Зобнин, опять Игнатов, дважды вышедший на замену Угальде, все тот же Бонгонда... То Латышонок выручал, то мимо. Болельщикам красно-белых со стажем эта игра наверняка могла напомнить давнее противостояние с «Кошице» в Москве. Название словацкой команды в истории москвичей — это имя нарицательное для матчей, когда били-били, но так и не забили. Когда в важный момент создано предостаточно, но ничего не реализовано. В итоге — кураж вратаря соперника и отчаяние футболистов в красном.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Михаил Игнатов (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Балтики&raquo;. Игнатов и Угальде не пустили «Спартак» в финал Кубка. Мнение Алланазарова

Может прозвучать парадоксально, но это поражение развязывает руки руководству «Спартака». Логично, что спортивный директор Амарал захочет привести своего тренера - давно в клубе они не работали в связке. Вопрос теперь в том, захочет ли Слишкович снова быть помощником.

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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