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Сегодня, 14:30

Джикия не представляет, что «Спартак» может сыграть с медиакомандой «Бей Беги» в Кубке России

Микеле Антонов
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как относится к команде «Бей Беги». Футболист вместе с форвардом красно-белых Александром Соболевым является создателями этой команды. В полуфинальном матче МКС «Родина Медиа» обыграла «Бей Беги».

— Не обидно, что «Бей Беги» не будет играть в Кубке России?

— Мне сказали, что кто выиграет третье место, тот поедет на Кубок России. Такой информацией я владею.

— Можете представить, что «Спартак» будет играть с «Бей Беги»?

— Нет.

— Вы настолько не верите, что команда «Бей Беги» сможет добрать до решающей стадии?

— Просто если вы будете ознакомлены с регламентом, то мы не имеем права участвовать и как-то находиться в «Бей Беги», когда дело будет касаться «Спартака» и наоборот.

— То есть вы уйдете из «Бей Беги», если такой матч случится?

— Пока я игрок «Спартака».

— Там важная история, необходимо будет подавать заявку, это юрлицо, вы должны быть обозначены как президент клуба «Бей Беги».

— Я буду обозначен как игрок футбольного клуба «Спартак».

— Отношение к коллективу «Бей Беги» вы не будете иметь примирительно к матчу на Кубке России?

— С кем будет играть?

— Но там необходимо подать заявку. Применительно к коллективу «Бей Беги» вы кто?

— В данном случае я буду просто зрителем.

Георгий Джикия
ФК Бей Беги
ФК Спартак (Москва)
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