Дзюба признан самым медийным футболистом сезона в РПЛ

Сегодня, 20:32
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признан самым медийным футболистом сезона-2022/23.
Футболист получил награду на премии РПЛ по итогам сезона.
«Это очень важно, особенно для Леонида Викторовича (Слуцкого — прим. «СЭ»). Я просто марионетка в его руках», — заявил форвард.
Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, на его счету 8 голов и 5 результативных передач в 13 матчах за команду во всех турнирах.
Футболист вместе с тренером Леонидом Слуцким является одним из ведущих шоу «Ну так нельзя, ***» на YouTube.