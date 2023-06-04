Дзюба признан самым медийным футболистом сезона в РПЛ

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признан самым медийным футболистом сезона-2022/23.

Футболист получил награду на премии РПЛ по итогам сезона.

«Это очень важно, особенно для Леонида Викторовича (Слуцкого — прим. «СЭ»). Я просто марионетка в его руках», — заявил форвард.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, на его счету 8 голов и 5 результативных передач в 13 матчах за команду во всех турнирах.

Футболист вместе с тренером Леонидом Слуцким является одним из ведущих шоу «Ну так нельзя, ***» на YouTube.