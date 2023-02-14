0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:39

Окоча: «Я ассоциирую российский футбол с Головиным и Артемом Дзюбой»

Экс-игрок «ПСЖ» Окоча признался, что знает лишь некоторых российских футболистов
Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-игрок «Фенербахче», «ПСЖ», «Халл Сити» и «Айнтрахта» Джей-Джей Окоча поделился мнением о российском футболе.

«Я знаю некоторые российские клубы — «Локомотив», «Рубин», «Зенит». Кажется, я играл против «Локо». Я знаю очень мало российских футболистов — например, Игоря Яновского, Александра Головина. Еще вот недавно играл в «Вэст Хэме», кажется, Влашич. Он не россиянин? Ого, я думал, наоборот, ха-ха.

Я ассоциирую российский футбол с Головиным и одним нападающим — высокий такой... Артем Дзюба? Да, он! Вот с ними у меня ассоциации, это две звезды вашего футбола для меня», — цитирует Окоча «РБ Спорт».

Головин на данный момент играет в «Монако», Дзюба с недавних пор выступает в «Локомотиве».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzhej-dzhej-okocha-assotsiiruyu-rossijskij-futbol-s-goloviny-m-i-dzyuboj-e-to-dve-zvezdy-vashego-futbola/
Александр Головин
Артем Дзюба
Джей-Джей Окоча
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Махачев не стал лучшим бойцом вне зависимости от веса. Это справедливо?
Трусова не стала отвечать на вопрос о нейтральном статусе для российских спортсменов
Стали известны подробности о состоянии Костомарова после ампутации кистей рук
В Батуми на берегу Черного моря взорвалась мина
Российские и украинские футболисты подрались в отеле в Турции
СМИ узнали о несогласии кредиторов на отсрочку выплаты долга «Нафтогаза»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Осипов: «Попадание в список самых влиятельных людей в российском футболе — это очень приятно»

Игорь Осинькин рассказал о разговоре с Анчелотти во время стажировки в «Челси»