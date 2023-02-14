Окоча: «Я ассоциирую российский футбол с Головиным и Артемом Дзюбой»

Экс-игрок «Фенербахче», «ПСЖ», «Халл Сити» и «Айнтрахта» Джей-Джей Окоча поделился мнением о российском футболе.

«Я знаю некоторые российские клубы — «Локомотив», «Рубин», «Зенит». Кажется, я играл против «Локо». Я знаю очень мало российских футболистов — например, Игоря Яновского, Александра Головина. Еще вот недавно играл в «Вэст Хэме», кажется, Влашич. Он не россиянин? Ого, я думал, наоборот, ха-ха.

Я ассоциирую российский футбол с Головиным и одним нападающим — высокий такой... Артем Дзюба? Да, он! Вот с ними у меня ассоциации, это две звезды вашего футбола для меня», — цитирует Окоча «РБ Спорт».

Головин на данный момент играет в «Монако», Дзюба с недавних пор выступает в «Локомотиве».