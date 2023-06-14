Экс-тренер «Спартака» Аленичев рассказал, что ему предлагали работу в Армении

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев рассказал, что ему поступало предложение о работе из Армении, которое он отклонил.

«Я сейчас нахожусь в творческом отпуске, но я ни в коем случае не закончил свою тренерскую карьеру. Будет хорошее предложение с задачами — я обязательно его рассмотрю. Мне поступают разные предложения, у меня было предложение из Армении, но я его отклонил», — приводит слова Аленичева РИА «Новости».

Последним местом работы 50-летнего Аленичева был «Енисей», который он покинул в мае 2019 года.