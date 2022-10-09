Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:28

Червиченко о сравнении Соболева с Холанном: «Хорошая шутка, посмешили»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко назвал шуткой сравнение Соболева с Холанном
Руслан Минаев

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на сравнение форварда красно-белых Александра Соболева с нападающим «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

«Спасибо, посмешили меня. Соболев «русский» Холанн? Хорошая шутка. Чтобы о таком говорить, он должен забивать в двух матчах подряд из трех. Все такие сравнения в пользу бедных. Так восторженно о нем говорят только те, кто что-то от него хочет. Ничего общего между Соболевым и Холанном не вижу», — цитирует Червиченко «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Соболев забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах. У Холанна 20 мячей и 3 голевых паса в 13 играх за «Манчестер Сити».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chervichenko-nichego-obshhego-mezhdu-sobolevy-m-i-holandom-ne-vizhu/
Александр Соболев
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Спартак (Москва)
10
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хоккей Канады трещит по швам. Даже глава страны хочет закрыть федерацию
Соболев и Промес неудержимы! «Спартак» обошел ЦСКА перед дерби
В Турции назвали вероятное место переговоров России и четырех стран Запада
Хуснуллин сообщил о запуске автомобильного движения по двум полосам Крымского моста
В США заявили о желании начать переговоры по Украине
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Оренбург» — «Ахмат»: видео голов матча 12-го тура РПЛ

Созрел ли Талалаев для работы в «Локомотиве»? Мнение Белоуса