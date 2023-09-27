Эменике назвал Олусегуна королем РПЛ за самый быстрый гол

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «СЭ» отреагировал на то, что игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун побил его рекорд на секунду, став автором самого быстрого гола в РПЛ.

«Да вы шутите! Серьезно? Олусегун теперь новый король РПЛ, ха-ха! Круто!» — сказал Эменике «СЭ».

В октябре 2022 года форвард «Краснодара» Олусегун забил на 9-й секунде матча с «Ростовом» и стал автором самого быстрого гола в истории РПЛ. Олакунле побил рекорд Эммануэля Эменике — 21 июля 2012 года нападающий «Спартака» отправил мяч в ворота «Алании» на 10-й секунде.