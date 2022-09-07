ЭСК РФС признала четыре ошибки судей в матчах 8-го тура РПЛ

Во вторник, 6 сентября, экспертно-судейской комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) признала четыре ошибки арбитров в матчах 8-го тура РПЛ.

В игре «Динамо» — «Урал» (2:1) Виталий Мешков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота московской команды.

В другом матче Артем Любимов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» на 46-й минуте матча с ЦСКА (0:1), а в игре «Нижний Новгород» — «Факел» (3:1) Евгений Кукуляк неверно назначил 11-метровый удар в ворота воронежской команды.

Также судья Ян Бобровский принял неверное решение, назначив пенальти в ворота «Торпедо» на 93-й минуте матча с «Ростовом» (0:1). Арбитр должен был в этом моменте назначить штрафной удар. ВАР ошибочно не вмешался, не пригласив судью к просмотру эпизода.

Отметим, что в игре 8-го тура «Краснодар» — «Сочи» (2:1) Павел Шадыханов верно отменил гол хозяев на 39-й минуте матча.