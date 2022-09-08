Генич: «В игре с «Зенитом» Промес показал себя пустым местом»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» раскритиковал форварда «Спартака» Квинси Промеса за игру в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Обидно, что у «Спартака» две травмы после матча с «Зенитом» — у Литвинова и Мартинса. Обидно, что Промес в очередной раз показал себя пустым местом в матче, где надо было показать свои лидерские качества.

С «Динамо» Квинси толком себя не проявил. С «Факелом» показал себя только на последних минутах, когда забил и сделал голевую. Если бы забил с «Зенитом», наверное, вопросов бы не было. Но по движению Промес не показал себя настоящим лидером», — сказал Генич.

В сезоне-2022/23 Промес забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи в 10 матчах за «Спартак» во всех турнирах. В матче с «Зенитом» нидерландец не отличился результативными действиями, единственный гол красно-белых забил Александр Соболев.