Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

8 сентября, 15:25

Генич: «В игре с «Зенитом» Промес показал себя пустым местом»

Комментатор Генич раскритиковал форварда «Спартака» Промеса за игру в матче с «Зенитом»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Квинси Промес против Вячеслава Караваева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» раскритиковал форварда «Спартака» Квинси Промеса за игру в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Обидно, что у «Спартака» две травмы после матча с «Зенитом» — у Литвинова и Мартинса. Обидно, что Промес в очередной раз показал себя пустым местом в матче, где надо было показать свои лидерские качества.
С «Динамо» Квинси толком себя не проявил. С «Факелом» показал себя только на последних минутах, когда забил и сделал голевую. Если бы забил с «Зенитом», наверное, вопросов бы не было. Но по движению Промес не показал себя настоящим лидером», — сказал Генич.

В сезоне-2022/23 Промес забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи в 10 матчах за «Спартак» во всех турнирах. В матче с «Зенитом» нидерландец не отличился результативными действиями, единственный гол красно-белых забил Александр Соболев.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Константин Генич
23
23
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Медведев назвал приятным событием попадание «Зенита» в пятерку самых просматриваемых клубов в Тик-Ток в августе
Генич предположил, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»
«Торпедо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10 желтых карточек и удаление тренера в матче с «Ростовом»
ЭСК РФС признала четыре ошибки судей в матчах 8-го тура РПЛ
ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»
ЭСК РФС признала ошибочным решение Кукуляка назначить пенальти в ворота «Факела» в матче с «Нижним»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Генич о новичке «Спартака»: «Бальде совсем не готов. С такой жопой... Можно было и меня впустить»

«Краснодар» подписал полузащитника португальского «Шавеша» Ленини