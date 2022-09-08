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8 сентября, 13:01

«Торпедо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10 желтых карточек и удаление тренера в матче с «Ростовом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Нападающий «Торпедо» Давид Караев и судья Ян Бобровский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

КДК РФС оштрафовал «Торпедо» за неподобающее поведение команды в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1), сообщает официальный сайт РФС.

Во время игры 10 футболистов автозаводцев получили желтые карточки, также с поля был удален тренер вратарей клуба Анатолий Рожков. За это «Торпедо» получило штраф в размере 100 тысяч рублей.

Помимо этого, тренер вратарей команды Анатолий Рожков был дисквалифицирован на 2 матча за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча. «Торпедо» получило еще один штраф от Контрольно-дисциплинарного комитета в размере 10 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений во время игры.

Источник: https://rfs.ru/news/216625
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