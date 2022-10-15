Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:00

Артем Карпукас: «Уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ»

Карпукас уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ
Антон Иванов
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Артем Карпукас (второй слева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с корреспондентами «СЭ» выразил уверенность в том, что клуб не вылетит из РПЛ. 15 октября железнодорожники обыграли «Торпедо» (1:0) в 13-м туре чемпионата России.

— Ты парень, который провел в «Локомотиве» практически всю жизнь. Тебе не обидно, что вас сейчас называют претендентом на вылет?

— Мы сами довели ситуацию до этого. Конечно же, мне обидно. Я очень сильно люблю этот клуб, очень переживаю за то, что происходит. Так получилось.

— Ты уверен в том, что «Локомотив» не вылетит в этом сезоне?

— Да, я уверен в этом.

— Почему ты уверен в этом?

— Сейчас дошло до такого момента, что все должны вывозить не только на классе, но и за счет старания. У нас есть все-таки класс и желания побеждать, поэтому мы должны подниматься в турнирной таблице наверх.

«Локомотив» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» — 16-е с 6 баллами.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 14:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
0:1
Локомотив

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Промес и Карраскаль выросли на улице. Через что прошли лидеры «Спартака» и ЦСКА
«Спортсмены не всегда понимают, что у них депрессия». Бетина Попова — о психическом здоровье
ВСУ полностью провалили наступление в Херсонской области
Маск заявил о попытке РФ лишить Украину интернета Starlink
В США заговорили о вынужденном сокращении поставок оружия Украине
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Защитник ЦСКА Дивеев рассказал о своем восстановлении после перелома ноги

В «Торпедо» объяснили назначение Талалаева главным тренером команды