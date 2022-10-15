Артем Карпукас: «Уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ»

Карпукас уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с корреспондентами «СЭ» выразил уверенность в том, что клуб не вылетит из РПЛ. 15 октября железнодорожники обыграли «Торпедо» (1:0) в 13-м туре чемпионата России.

— Ты парень, который провел в «Локомотиве» практически всю жизнь. Тебе не обидно, что вас сейчас называют претендентом на вылет?

— Мы сами довели ситуацию до этого. Конечно же, мне обидно. Я очень сильно люблю этот клуб, очень переживаю за то, что происходит. Так получилось.

— Ты уверен в том, что «Локомотив» не вылетит в этом сезоне?

— Да, я уверен в этом.

— Почему ты уверен в этом?

— Сейчас дошло до такого момента, что все должны вывозить не только на классе, но и за счет старания. У нас есть все-таки класс и желания побеждать, поэтому мы должны подниматься в турнирной таблице наверх.

«Локомотив» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» — 16-е с 6 баллами.