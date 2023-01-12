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Сегодня, 09:48

Гаранин подтвердил факт переговоров о возможном возвращении в «Енисей»

Виктория Кравченко
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Бывший старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин подтвердил, что может вернуться в «Енисей».

«Сейчас мы общаемся с «Енисеем». Команда улетела на сбор, у нее есть тренерский штаб, люди работают. Один-два дня и все решится.

Безусловно, если вновь окажемся в Красноярске, для нас самих будет цель — выход в РПЛ. Это круто, интересно — выйти наверх со своей философией, принципами», — цитирует Гаранина «РБ Спорт».

Вадим Гаранин уже работал в «Енисее», а перед началом этого сезона перешел на работу в «Сочи». В начале ноября 52-летний специалист был уволен.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vadim-garanin-esli-vernus-v-enisej-to-tsel-budet-odna-vy-hod-v-rpl/
ФК Енисей
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Вадим Гаранин
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Источник: Рассказов близок к переходу в «Крылья Советов»

Гаранин: «В «Сочи» были детали, которые я не сделал так, как должен был»