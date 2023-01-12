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Сегодня, 09:35

Источник: Рассказов близок к переходу в «Крылья Советов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Николай Рассказов в ближайшее время сменит клуб.

По информации Metaratings.ru, 25-летний футболист близок к переходу в самарские «Крылья Советов». В услугах защитника заинтересован лично главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин. Красно-белые отпустят Рассказова бесплатно, поскольку летом 2023 года у него истекает контракт с клубом, а продлевать его не планировалось.

Ранее «СЭ» сообщил, что Рассказов не полетит со «Спартаком» на первый зимний сбор в Дубай, который стартует 13 января. Это связано с тем, что красно-белые находятся на финальной стадии согласования трансфера футболиста.

В текущем сезоне футболист сыграл за команду в 11 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

Источник: Metaratings
Николай Рассказов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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