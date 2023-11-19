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Сегодня, 12:15

Газзаев — об уходе из ЦСКА в 2008-м: «Команда была готова к большим свершениям в Лиге чемпионов»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Валерий Газзаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Победитель Кубка УЕФА и трехкратный чемпион России во главе ЦСКА Валерий Газзаев в общем интервью обозревателю «СЭ» с Юрием Семиным перед ретроматчем «Локомотива» и ЦСКА рассказал о главной недосказанности в своей тренерской карьере.

— Вспоминаю о том, что в 2008 году, когда-то ли я ушел из ЦСКА, то ли меня ушли — подробнее об этом не буду, пусть это останется между нами, — думаю, что команда была готова к большим свершениям в Лиге чемпионов. Не случайно той осенью мы в Кубке УЕФА выиграли все матчи группового турнира с разностью мячей 12-5 — у «Депортиво», «Фейеноорда», «Нанси»...

Мне казалось, что нужно укрепить только две позиции. Не буду говорить, что мы бы выиграли Лигу чемпионов, но у меня не было никаких сомнений, что прошли бы далеко. Считаю, что ЦСКА образца осени 2008 года был сильнее, чем даже в 2005 году. К сожалению, наша любовь тогда закончилась, и мы разошлись. Но остались самые приятные воспоминания, как и обо всех местах, где я работал! (улыбается) Чего желаю и всем своим молодым коллегам!

Юрий Семин и&nbsp;Валерий Газзаев. «После победы ЦСКА в Кубке УЕФА Юра сказал моей жене: «Ты не представляешь, что он сделал!» Семин и Газзаев — перед ретроматчем

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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