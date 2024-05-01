Биография Ирины Родниной: жизнь и спортивная карьера трехкратной олимпийской чемпионки и депутата

История советской фигуристки.

Ирина Константиновна Роднина

Дата рождения: 12 сентября 1949 года

Место рождения: Москва, СССР

Рост: 152 см

Вид спорта: фигурное катание

Детство и юность Ирины Родниной

Будущая олимпийская чемпионка родилась в Москве в семье кадрового военного и врача. У Ирины есть старшая сестра Валентина, которая стала инженером-математиком. Младшую же родители решили отдать в спорт.

Основной причиной такого решения стало состояние здоровья девочки: она одиннадцать раз переболела воспалением легких. Меньше чем за пять лет ей назначили огромное количество различных лекарств. Поэтому родители решили, что дочке стоит больше заниматься физическими упражнениями, и лучше всего — на открытом воздухе.

«Валя — научный работник. Папа всегда считал, что его девочки должны получить хорошее образование. Под хорошим образованием он подразумевал прежде всего диплом инженера. Любой другой он не рассматривал как достойный. Поэтому Валя — инженер-математик, специалист по счетно-вычислительным машинам (так раньше называли компьютеры).

Я же свое будущее довольно рано связала со спортом. Трудно сказать, кто сыграл большую роль в моем выборе. Изначально на коньки меня поставил папа. Но папа служил, причем шесть дней в неделю. Тем более под Москвой, в Серпухове. А продолжение занятий — это уже достижение мамы. Валю загрузили музыкой и плаванием, меня отдали в секцию фигурного катания, и еще мама меня водила на хореографию", — вспоминала Роднина в своей книге «Слезы чемпионки».

Первое время юная фигуристка занималась в кружке Дома культуры завода Лихачева. В 1950-е фигурное катание у нас в стране развивалось на открытых аренах. Поэтому первым катком Ирины стала ледовая площадка в саду имени Прямикова. А ее первым тренером стал Яков Смушкин.

«Я училась кататься, по крайней мере учила первые прыжки, в парке Жданова. Там одним из детских тренеров работал Яков Смушкин, который тогда еще выступал в парном катании со своей партнершей — не помню, как ее звали. Яша и был моим первым учителем в спорте. Тренеры, особенно сезонных видов, всегда подрабатывали, зима все-таки не бесконечна», — вспоминала Роднина.

Спортивная карьера Ирины Родниной

Начало пути Родниной

После Смушкина юная фигуристка некоторое время работала с тренером Зинаидой Подгорной, которая предложила родителям направить Ирину в парк имени Дзержинского в Марьиной роще. Потом Роднина в 1960 году попала в секцию фигуристов ЦСКА.

«Тренер, которая работала там, начала со мной заниматься по-настоящему самая первая, но не помню, как ее звали, потому что я была у нее недолго, она зимой сломала ногу. Ее стала подменять Зина Подгорнова. Именно Зина предложила моим родителям переправить меня в парк Дзержинского.

Чемпион Советского Союза Лев Михайлов стал набирать группу фигуристов для армейского клуба. И очень многие ребята из Марьиной рощи, со стадиона Юных пионеров (потому что на стадионе тогда не было искусственного катка), потянулись в ЦСКА. Я на просмотре прыгнула либелу, он меня за это и взял. Он сразу подъехал к папе и сказал, что меня зачислил", — писала Роднина в мемуарах.

Ирина Роднина и Алексей Уланов. Фото архив «СЭ»

Пара Роднина — Уланов и первое золото Олимпиады

В 1963 году в клубе с Ириной работали чешские тренеры — Соня и Милослав Балун. Примерно в то же время юная фигуристка перешла в парное катание и каталась с Олегом Власовым.

Осенью 1964-го в ЦСКА начал работать Станислав Жук, и Роднина сразу оказалась у него в группе с новым партнером — Алексеем Улановым.

Новое сотрудничество оказалось более чем успешным: дуэт впоследствии стал лидером на мировой арене и сумел завоевать золотые медали на чемпионатах мира и Европы, а также на Олимпийских играх.

Роднина и Уланов дебютировали на первом международном турнире «Московские коньки» в 1966 году и уже в следующем сезоне вошли в число лидеров фигурного катания в СССР. В январе 1968 года Ирина и Алексей стали третьими на чемпионате СССР и получили вызов в сборную страны.

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Параллельно тренер пары принял решение об усложнении контента: они впервые в истории парного катания начали исполнять в программах параллельный прыжок двойной аксель и комбинацию прыжков.

«Мы первые стали делать комбинации прыжков. Прежде их демонстрировали только одиночники, даже в правилах о них не упоминалось. Точнее, не комбинации, а каскады. Вроде бы какая разница? Но комбинация — это когда ты с ноги, на которую приземляешься, выполняешь следующий прыжок. Каскад — когда ты можешь менять ноги и делать между прыжками маленькие перепрыжки. Наша первая комбинация: мы прыгали аксель, риттбергер, ойлер — двойной тулуп. Это вызвало шок. Каскады прыжков в парном катании — чистое изобретение Жука. В этом его новаторство больше всего и проявилось», — делилась Роднина.

Техническое превосходство помогло Родниной и Уланову победить на чемпионате Европы в 1969-м, опередив Людмилу Белоусову и Олега Протопопова.

После этого Ирине присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР. Затем пара стала первой и на чемпионате Европы и начала побеждать на всех соревнованиях, в которых принимала участие. За Родниной и Улановым осталось и золото Олимпиады 1972 года. Однако после чемпионата мира пара распалась.

«Жук высказал мнение, что на тренировке я упала не случайно. Будто бы Уланов специально меня на лед бросил, чтобы дать своей жене возможность выиграть чемпионат мира», — вспоминала Роднина.

Ирина Роднина и Александр Зайцев. Фото Сергей Киврин, архив «СЭ»

Пара Роднина — Зайцев и прокат без музыки на ЧМ-1973

Новым партнером Ирины стал Александр Зайцев. Их сотрудничество тоже оказалось удачным — уже в первом же совместном сезоне фигуристы стали чемпионами СССР, мира и Европы. Причем на мировом первенстве в Братиславе в 1973 году случился инцидент, вошедший в историю фигурного катания.

Во время исполнения произвольной программы Родниной и Зайцева якобы после замыкания в радиорубке отключилось звуковое сопровождение. Тренер пары Станислав Жук из-за бортика дал указание продолжать выступление. И пара завершила программу под аплодисменты зала. По неофициальной версии, чехословацкие организаторы выключили музыку специально — в качестве мести за Пражскую весну 1968 года.

«Мы докатали программу до конца, и я подъехала к рефери. Он мне говорит по-русски: «Вам засчитывать прокат или вы еще раз выйдете в конце? Или с середины, с того момента, где музыка остановилась?» Я: «Нет, я второй раз показывать произвольную не буду». Зал ревет, идет прямая трансляция на весь мир. Музыка же остановилась не по нашей вине», — рассказала Роднина в своей книге.

Работа пары Роднина — Зайцев с Тарасовой

С 1974 года дуэт начал работать с Татьяной Тарасовой. Она сумела раскрыть пару с новой стороны — с помощью постановок и художественной составляющей. К тому же на тот момент молодой тренер воспринимала своих подопечных как партнеров и относилась к ним с большой любовью.

«У Татьяны Анатольевны долгие годы был девиз: «Давайте говорить друг другу комплименты». А я вообще не умею говорить комплименты, и, естественно, наши отношения были чисто деловыми. В те годы, когда мы с Сашей у нее работали, я чем могла ей помогала», — вспоминала Роднина.

В итоге пара сумела завоевать несколько золотых медалей чемпионатов мира и Европы, а также стать двукратными олимпийскими чемпионами, причем Ирина и Александр пропускали сезон из-за рождения сына. К тому же Роднина в 1969-1980 годах не проиграла ни одного соревнования, в которых она участвовала с двумя разными партнерами.

Серия побед пары получилась благодаря насыщенным программам: так, в произвольной постановке сезона-1974/75 фигуристы исполнили свыше 30 элементов, целый ряд которых на многие годы опережал развитие парного катания, в том числе шесть сложных поддержек.

Ирина Роднина. Фото ТАСС

Третье олимпийское золото и знаменитые слезы Родниной

На зимних Играх-1980 в Лейк-Плэсиде Роднина повторила рекорд великой норвежки Сони Хейни и завоевала третье олимпийское золото. Больше до сих пор нет ни у кого в этом виде спорта. Пара Роднина — Зайцев была фаворитом соревнований, но за океаном их ждал очень холодный прием.

«Нас объявляют — и полная тишина. Это не просто тишина, это сидит зал, который только что видел, как их кумиры, их надежда снялись со старта. Причем сошли еще и некрасиво. И тут выходят эти «советские агрессоры». В США писали, что Роднина в своей программе использует запрещенные элементы, чтобы выиграть Олимпийские игры. Точно так же, как Советский Союз использует запрещенные методы», — вспоминала Роднина в документальном фильме «Игры и люди».

Роднина из-за рождения ребенка пропустила чемпионат мира за год до Олимпиады, в отсутствие первой советской пары золото ЧМ-1979 выиграли американцы Тай Бабилония и Рэнди Гарднер. Однако лучшая пара сборной США не выдержала давления и снялась с олимпийского турнира из-за травмы партнера.

«Для меня это, наверное, была самая большая победа, — делилась Роднина. — За первое место в короткой программе медаль не давали. Но мы так ее откатали, что через две минуты 15 секунд весь зал встал. Мы сумели переубедить огромное количество людей, что в спорте играет роль не паспорт, а мастерство, талант и сила характера».

Слезы чемпионки Родниной на олимпийском пьедестале во время церемонии награждения стали одним из наиболее ярких моментов в истории отечественного спорта. Многих телезрителей в СССР и не только такое проявление человеческих чувств глубоко зацепило, а черно-белые кадры плачущей фигуристки вошли во многие фото- и видеоподборки.

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Достижения Ирины Родниной

Трехкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980)

Десятикратная чемпионка мира (1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978)

Одиннадцатикратная чемпионка Европы (1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980)

Шестикратная чемпионка СССР (1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1977)

Деятельность Ирины Родниной после спорта

В 1981 году трехкратная олимпийская чемпионка стала заслуженным тренером по фигурному катанию. Роднина работала в ЦК ВЛКСМ, затем старшим тренером в обществе «Динамо» и преподавала в Институте физкультуры.

С 1990 по 2002 год жила в США и вела тренерскую деятельность в стенах международного центра фигурного катания (в Лейк-Эрроухеде близ Лос-Анджелеса). В качестве тренера ей удалось привести пару Радки Коваржиковой и Рене Новотны из Чехии к победе на чемпионате мира. За это Ирине присвоили почетное гражданство Чехии. Также Роднина помогала готовить одиночниц Мишель Кван и Анжелу Никодинов.

С мая 2015 года Ирина является президентом Федерации фигурного катания Московской области. На выборах главы организации она победила единогласным решением делегатов.

«Да, федерацией Московской области я руковожу, но она не решает вопросы всей сборной. Отдельные спортсмены у нас есть. Но я считаю, любая федерация должна отойти от вещей типа «сколько денег пришло — ушло» и говорить, как удается продвинуть спорт в стране, свои позиции в мире. Вы съездите в тмутаракань нашу, глубинку. Мы проводим мало семинаров, у нас большие проблемы с судейством», — рассказала Роднина в интервью «СЭ» в 2020 году.

7 февраля 2014 года вместе с Владиславом Третьяком она зажгла олимпийский огонь на церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи. Факел с чашей расположен рядом со стадионом «Фишт» в Олимпийском парке на побережье Черного моря.

7 февраля 2014. Олимпиада в Сочи. Стадион «Фишт». Церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр. Владислав Третьяк — Ирина Роднина. Фото ТАСС

Политическая деятельность Ирины Родниной

После нескольких лет тренерской карьеры трехкратная олимпийская чемпионка решила попробовать себя в политике. На выборах 2003 года и довыборах в 2004 году Ирина выдвигала свою кандидатуру в Государственную думу РФ, но потерпела поражение. Затем в декабре 2007 года Роднина была избрана депутатом Государственной думы V созыва по списку «Единой России» от Омской области. В Думе бывшая фигуристка заняла пост заместителя председателя комитета по образованию.

В декабре 2011 года Роднина была вновь переизбрана.

Также Ирина является членом Совета при Президенте Российской Федерации по физической культуре и спорту. В «Единой России» она руководит внутрипартийными проектами «Дворовый тренер», «Школьный спорт» и «Россия: мы должны жить долго».

В сентябре 2016 года Роднина избрана депутатом Госдумы VII созыва. В июле 2018 года проголосовала за повышение пенсионного возраста. С 2007 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной думы V, VI и VII созывов, выступила соавтором 46 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Высказывания Ирины Родниной

Трехкратная олимпийская чемпионка является одним из самых ярких спикеров спортивной повестки. Она часто высказывается на различные темы дня: к Родниной спортивные журналисты регулярно обращаются за комментариями по тем или иным вопросам.

Порой реплики Ирины бывают довольно резкими. Ее высказывания быстро разлетаются по интернету и провоцируют волну обсуждений.

Приводим некоторые высказывания Родниной на различные темы.

Ответила через «СЭ» на слова тренера Этери Тутберидзе о лжи в ее комментариях:

«Я в свои 74 года имею право говорить то, что считаю для себя нужным, как любой гражданин Российской Федерации. То же самое право есть и у нее. А задрав штаны, бежать за комсомолом, чтобы попасть на тренировку? У нас обычно на них приглашают. Вас еще не каждый тренер допустит».

Отреагировала на высказывания главного тренера сборной России по фигурному катанию Елены Чайковской. После того как Роднина назвала «Гран-при России» первенством ЖЭКа, Чайковская заявила, что прославленная в прошлом спортсменка не нашла себя в тренерской профессии, «поэтому, наверное, у нее осталась какая-то боль»:

«Не знаю, почему так сказала Елена Анатольевна. О какой боли идет речь? Я тренировала множество фигуристов, которые стояли на пьедестале. Я работала в Америке 12 лет с иностранными спортсменами, поэтому говорить о какой-то нереализованности странно. Но обсуждать Елену Анатольевну я не хочу — отношусь к ней с большим уважением. Считаю, что я отработала хорошо. Сейчас у меня другой этап, где я могу быть полезна», — приводит слова Родниной Sport24.

Ответила на критику в свой адрес после заявления о закрытии российских футбольных клубов:

«А что мне отвечать? Я лишь высказала свое мнение. И еще: зарабатывал ли до этого наш футбол? Нет! Меня критикуют? И что? Это их право. Но если у нас есть профессиональные клубы, то почему они нуждаются в государственной поддержке? В государственной поддержке нуждаются инвалиды, многодетные семьи и другие, но не профессиональные клубы.

У нас по стране больше всего спортивных школ именно по футболу. Государство на уровне детского футбола поддерживает этот вид спорта. Но поддерживать профессиональные клубы... Это уже их дело, они сами себя должны обеспечивать", — сказала Роднина «СЭ».

Отношения Ирины Родниной с Татьяной Тарасовой

Особенно часто трехкратная олимпийская чемпионка высказывалась в адрес своего бывшего тренера — Татьяны Тарасовой. Между ними были рабочие отношения во время их сотрудничества.

После завершения карьеры Ирина решила тренировать. Но ее отношения с Татьяной Анатольевной испортились после перехода хореографа Елены Черкасской. Со слов Ирины, она хотела решить вопрос спокойно, но дело кончилось скандалом.

«Мне предложили собрать свою группу, и, естественно, хочется работать со своими. Как ты смотришь, если я начну с Леной?» Таня в ответ: «Да, конечно, друзья — это очень важно. Только с другом можно начинать большое дело». Я Ленке говорю: «Все в порядке. Тарасова не против».

На следующий день сижу за своим столом в ЦК комсомола, но что-то у меня кошки на душе скребут. Не знаю почему, но скребут. Я покупаю большой букет роз и еду к Тарасовой на тренировку. Хотела вручить букет Татьяне Анатольевне в благодарность за то, что она меня понимает: я же — начинающий тренер. С этим букетом вхожу на каток и слышу дикий крик.

Татьяна Анатольевна налетает на Лену, что она предательница, что она бросает ребят. Вижу Лену, у которой глаза, полные слез. Я резко подхожу, вручаю Лене этот букет, беру ее за руку и забираю с катка. На следующий день Лена стала работать со мной", — написала Роднина в своей книге «Слеза чемпионки».

С тех пор отношения между бывшей ученицей и тренером испортились. Тарасова и Роднина до сих пор регулярно обмениваются резкими высказываниями в адрес друг друга.

Личная жизнь Ирины Родниной

Трехкратная олимпийская чемпионка дважды была замужем. До первого брака ходили слухи о возможном романе Ирины с ее партнером Алексеем Улановым, однако фигуристов связывали лишь рабочие отношения. Первым мужем Родиной стал ее второй партнер — Александр Зайцев.

В 1979 году у них родился сын Александр, который стал художником по керамике. Он живет в России, женат и воспитывает дочь Соню. Брак Родниной и Зайцева оказался недолгим, и в 1985 году супруги развелись.

«Сыну было три года, когда наши отношения с его отцом разладились окончательно. На льду Зайцев всегда был замечательным партнером, в паре с ним я чувствовала себя комфортно. Протягивала ему руку и даже не оглядывалась: Саша моментально ее ловил! Я абсолютно ему доверяла. Это было очень важно — после травмы с Алексеем Улановым, который уронил меня на тренировке накануне чемпионата мира 1972 года. Я тогда так сильно ударилась, что врачи категорически запретили мне выступать. Но я решила выйти на лед. Через несколько лет оказалось, что муж способен оказать мне поддержку исключительно на льду. А в жизни все чаще и чаще переходил грань дозволенного. Как-то в гостях повел себя по-хамски, и хозяева, мои хорошие знакомые, сказали: «Ир, для тебя наши двери всегда открыты, но не для него», — вспоминала Роднина в документальном фильме «Непобедимая».

Вторым супругом Ирины стал бизнесмен Леонид Миньковский — причем в тот же год, когда фигуристка развелась со своим первым мужем. Новый избранник чемпионки не имел никакого отношения к спорту. В 1986 году у пары родилась дочь Алена.

В 1990 году олимпийская чемпионка по приглашению Американского международного центра по фигурному катанию вместе с семьей переехала в Америку, но ее брак оказался недолгим. Союз распался в 1992 году, когда Миньковский ушел к другой женщине.

Дочь спортсменки стала журналисткой. В настоящее время она имеет двойное гражданство и живет в США. Однако Родниной пришлось пережить непростое время после развода.

«Ситуация была сложна тем, что по делению ребенка — в Америке развод, деление имущества и деление ребенка представляют собой три разных процесса, не связанных один с другим — ей до 18 лет нельзя было въезжать в Россию. Этого требовал отец, и суд это требование удовлетворил, потому что в тот момент Россия была страной с неустойчивой политической и экономической структурой. Поэтому я и задержалась там — когда был этот суд, ей было шесть лет, то есть я пробыла там значительно дольше, чем планировала, — до ее 17-летия. Потом уже, понятно, она более взрослая, уже определились, куда она будет поступать, поэтому я могла уже спокойнее отъехать», — рассказала Роднина в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

После второго брака Ирина замуж больше не выходила.

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