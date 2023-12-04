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Сегодня, 12:39

Гендиректор «Ахмата» осудил поведение Бериши в матче со «Спартаком»: «Он не должен был этого делать»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал инцидент с участием полузащитника команды Бернарда Бериши и главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на 35-й минуте матча 17-го тура РПЛ (2:1).

«Бериша понес наказание от судьи в виде желтой карточки. Наверное, такое поведение никого не красит. Игрок нам объяснил, что он побежал праздновать мяч с трибуной, которая была над скамейкой «Спартака». Футбол — это эмоции, в таком виде он их и выплеснул. Но, наверное, он не должен был этого делать», — сказал Айдамиров «СЭ».

Бернард Бериша. КДК РФС не накажет полузащитника «Ахмата» Беришу после матча со «Спартаком»

На 34-й минуте форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед, Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.

Бернард Бериша
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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