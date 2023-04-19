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В «Химках» назвали справедливой отмену красной Талалаева: «Речи о намеренном нарушении правил быть не может»

В «Химках» назвали справедливой отмену красной карточки Талалаева
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в комментарии «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС отменить красную карточку главного тренера клуба Андрея Талалаева, которую он получил в матче 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).

«Конечно, для нас это важное решение. Мы приветствуем решение КДК РФС. Считаем, что оно справедливое. С учетом объяснений главного тренера речи о намеренном нарушении правил быть не может», — сказал Оленев «СЭ».

Талалаев сможет руководить командой в матче 24-го тура РПЛ против «Торпедо». «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице.

Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Химки
Николай Оленев
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