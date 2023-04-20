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20 апреля, 23:58

Эдуард Мор эмоциальноно отреагировал на победу «Спартака» над «Торпедо»

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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ, где красно-белые обыграли «Торпедо» (2:1).

«При счете 2:0 там было полное доминирование «Спартака». Игнатов в пустые ворота не забивает. «Торпедо» даже не трепыхалось до удаления. «Спартак» должен был вести 3-4:0, а вместо этого такой геморрой. Я был очень зол на «Спартак». Катали в одну калитку. Ну, это, конечно, просто чудо», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

«Торпедо» набрало 13 очков в 23 матчах чемпионата России и располагается на последней строчке. «Спартак» имеет в своем активе 45 баллов и занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-torpedo-v-matche-so-spartakom-dazhe-ne-trepy-halos-do-udaleniya/
Эдуард Мор
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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