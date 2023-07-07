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Сегодня, 20:04

Гладилин отреагировал на новость о переходе Медины в «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на новость о переходе 26-летнего парагвайского полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в московский клуб.

«Я не вижу целесообразности трансфера Медины в «Спартак». Хесус не ведущий игрок даже в ЦСКА. У «красно-белых» достаточно футболистов на этой позиции. Не знаю, какая цель этого трансфера, все вопросы надо задавать Абаскалю. Если он видит использование Медины в команде, то хорошо. Все зависит от тренера команды. Дело не в цене трансфера, а в том, как будет Хесус играть. Если он будет ключевым футболистом в основном составе, то деньги нормальные. Если Медина будет игроком ротации или замены, то 7 млн выброшены на ветер», — приводит слова Гладилина Metaratings.ru.

По информации «СЭ», 26-летний парагваец близок к тому, чтобы стать игроком красно-белых, а сумма трансфера может составить около 7,5 миллиона евро.

Также Брейдо прокомментировал слова агента нападающего «Спортинга» Паулиньо, который заявил, что форвард может оказаться в ЦСКА этим летом.

Хесус Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/gladilin-esli-medina-budet-v-spartake-igrokom-rotacii-ili-zameny-to-7-mln-vybrosheny-na-veter-264320/
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