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Сегодня, 15:50

Гладилин — о словах Галактионова про судейство: «Он должен винить себя, а не арбитров»

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Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о словах главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова про судейство в матче 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).

«Это не то, чтобы перебор. Тренер, команда которого ведет 3:1, упускает победу... Конечно, это его ошибка. Неправильные замены, еще что-то, мотивация была потеряна у футболистов. Так что здесь ему надо винить себя, а не суде», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

На 98-й минуте встречи игрок «Локомотива» Евгений Морозов сыграл рукой в штрафной своей команды. После просмотра эпизода главный арбитр игры Василий Казарцев принял решение назначить пенальти в ворота железнодорожников. Мяч на 102-й минуте забил полузащитник самарцев Бенхамин Гарре.

Дмитрий Баринов и&nbsp;Михаил Галактионов. «Если это ######## нравится кому-то, то нам — нет». «Локо» в ярости из-за судейства в Самаре

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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