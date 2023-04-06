Глебов не получит дополнительную дисквалификацию за удаление в матче с «Торпедо»

К полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову не будут применять дополнительных санкций за удаление в матче против «Торпедо» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

23-летний полузащитник на 42-й минуте встречи получил прямую красную карточку за фол на игроке москвичей Иване Енине.

«В протоколе матча и в рапорте не указаны травматичные случаи. «Торпедо» не предоставил медицинского заключения по нашему запросу. По информации от СМИ и от самого футболиста, Глебов неоднокартно извинялся перед футболистом, они знакомы. Мы решили не применять дополнительной дисквалификации, футболист пропустит одну игру. Глебов принял участие в заседании», — приводит слова Григорьянца корреспондент «СЭ».