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Сегодня, 08:20

Хавбек «Торпедо» Енин: «Глебов извинился еще во время игры, видел, что он переживает»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Иван Енин высказался о моменте с хавбеком «Ростова» (1:2) Данилом Глебовым во время матча 21-го тура РПЛ.

На 42-й минуте встречи Глебов нарушил правила на Енине и получил прямую красную карточку после просмотра видеоповтора.

«Это футбол, такое может произойти с любым игроком. Данил пытался сыграть в мяч, но немного не успел и попал мне в голеностоп. Я даже успел обсудить с ним этот эпизод уже в раздевалке. Он прямо во время игры зашел в раздевалку, искренне извинился, поинтересовался здоровьем. Да и после игры успели пообщаться. Данил — искренний и добрый парень, он явно не хотел нанести мне травму. Вижу, как он переживает из-за этого. А еще не хочется, чтобы по отношению к нему применяли дополнительную дисквалификацию. Эпизод, как говорится, заигран», — приводит слова Енина «РБ Спорт».

«Торпедо» располагается на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 21 тур. «Ростов» занимает 2-е место с 44 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/futbolist-torpedo-enin-glebov-izvinilsya-eshhe-vo-vremya-igry-videl-chto-on-perezhivaet/
Данил Глебов
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