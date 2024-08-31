Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:00

«Химки» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Химки» встретятся с ЦСКА в матче 7-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Футболисты ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

«Химки» сыграют с ЦСКА в матче 7-го тура чемпионата России в субботу, 31 августа. Игра пройдет на «Арене Химки», начало матча — в 15:00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
ЦСКА

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Также игру из эфира «Матч! Премьер» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

ЦСКА набрал 10 очков в шести турах РПЛ. Армейцы одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. У «Химок» 6 очков: одна победа, три ничьи и два проигрыша.

Предыдущая официальная встреча команд состоялась в апреле 2023 года. Тогда победу со счетом 3:0 одержал ЦСКА.
РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
В США сообщили о гибели нападающего «Коламбуса» Годро и его брата
В Казани прошло шоу Алины Загитовой
Маск допустил ограничение своих поездок после задержания Дурова
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
ВСУ потеряли до 735 военнослужащих в зоне действий группировки войск «Юг»
В МИД РФ рассказали о шантаже сотрудников ЗАЭС со стороны Киева
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Спартак» — «Рубин» и другие матчи
«Пари НН» — «Зенит»: трансляция матча РПЛ начнется в 17:20 мск
«Спартак» — «Рубин»: красно-белые избавились от Соболева и вздохнут полной грудью
Агент Козлова заявил, что футболист доволен своим игровым временем в «Краснодаре»
«Зенит» разгромит «Пари НН», а «Спартак» не проиграет «Рубину». Прогнозы на 7-й тур РПЛ
Московское «Динамо» перед матчем с «Оренбургом» призвало сосредоточится на футболе и жить дружно
«Химки» арендовали защитника «Балтики» Луну
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя