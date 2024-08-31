«Химки» сыграют с ЦСКА в матче 7-го тура чемпионата России в субботу, 31 августа. Игра пройдет на «Арене Химки», начало матча — в 15:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Также игру из эфира «Матч! Премьер» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

ЦСКА набрал 10 очков в шести турах РПЛ. Армейцы одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. У «Химок» 6 очков: одна победа, три ничьи и два проигрыша.

Предыдущая официальная встреча команд состоялась в апреле 2023 года. Тогда победу со счетом 3:0 одержал ЦСКА.

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