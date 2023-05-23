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Сегодня, 10:37

Защитник «Тампы» Сергачев допустил, что однажды сыграет за футбольный «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
Михаил Сергачев.
Фото Global Look Press
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев, который посетил матч 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1), ответил на вопрос о том, готов ли он сыграть в товарищеском матче за красно-белых.

«Я за «Нефтехимик» сыграю, если позовут, я же сам из Нижнекамска. За «Спартак», конечно, это моя московская команда, если позовут... Но пока я в НХЛ. Не планировал бегать лишний раз», — сказал Сергачев «СЭ».

Ранее, в июне 2022 года российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против медиафутбольной команды «Амкал». Форвард забил один гол, а бело-голубые победили со счетом 5:0.

Михаил Сергачев
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