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Сегодня, 12:00

Хотулев рассказал о взаимоотношениях с Дзюбой

Виктория Кравченко
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Защитник «Оренбурга» Данила Хотулев рассказал о взаимоотношениях с экс-форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Он же всегда хочет выигрывать. Даже в приставку на сборах хочет побеждать в каждой игре. У меня такой же менталитет, поэтому я его понимаю. Но после одной из двусторонок, в которой мы играли вместе, он в грубой форме мне напихал. Даже Азмун пришел меня поддержать. Он тогда рассказал, что ему в 18 лет в «Рубине» Сесар Навас точно так же пихал, поэтому посоветовал не воспринимать критику серьезно», — цитирует Хотулева «Спорту День за Днем».

Он также отметил, что Дзюба всегда положительно о нем отзывался и интересовался его переговорами с «Оренбургом».

20-летний воспитанник «Зенита» дебютировал за питерскую команду в марте 2021 года. Всего за петербургский клуб он сыграл пять матчей.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/khotulev-rasskazal-chto-dzyuba-sovetoval-ukhodit-iz-zenita
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Артем Дзюба
ФК Зенит
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