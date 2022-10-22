Судейство
Сегодня, 16:50
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» раскритиковал решение Василия Казанцева удалить защитника «Нижнего Новгорода» Никиту Каккоева в матче с «Краснодаром» (0:2).
«У Казарцева особый подход к таким эпизодам. В этом эпизоде провокатор остался на поле. Так и было задумано. Этим решением Казарцев влезает в ход игры, что противоречит правилам. Арбитр должен относиться одинаково ко всем участникам матчей. Если ты заинтересован в сохранении спортивного интереса, то нужно было давать по желтым карточкам обоим футболистам», — сказал Хусаинов «СЭ».
На 90+2-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Краснодар» (0:2) арбитр Василий Казарцев после вмешательства видеоассистентов Алексея Сухого и Константина Шаламберидзе и просмотра видеозаписи показал красную карточку капитану нижегородцев Никите Каккоеву и удалил его с поля. Арбитр посчитал, что футболист агрессивно отреагировал на толчок со стороны форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Каккоев сбил колумбийца ударом по ногам сзади.
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Основные источники исследования