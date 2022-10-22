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Судейство

Сегодня, 16:50

Хусаинов — об удалении Каккоева: «Этим решением Казарцев вмешивается в ход игры»

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» раскритиковал решение Василия Казанцева удалить защитника «Нижнего Новгорода» Никиту Каккоева в матче с «Краснодаром» (0:2).

«У Казарцева особый подход к таким эпизодам. В этом эпизоде провокатор остался на поле. Так и было задумано. Этим решением Казарцев влезает в ход игры, что противоречит правилам. Арбитр должен относиться одинаково ко всем участникам матчей. Если ты заинтересован в сохранении спортивного интереса, то нужно было давать по желтым карточкам обоим футболистам», — сказал Хусаинов «СЭ».

На 90+2-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Краснодар» (0:2) арбитр Василий Казарцев после вмешательства видеоассистентов Алексея Сухого и Константина Шаламберидзе и просмотра видеозаписи показал красную карточку капитану нижегородцев Никите Каккоеву и удалил его с поля. Арбитр посчитал, что футболист агрессивно отреагировал на толчок со стороны форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Каккоев сбил колумбийца ударом по ногам сзади.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Никита Каккоев
Футбол
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
Василий Казарцев
Сергей Хусаинов
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