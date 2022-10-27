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Сегодня, 12:22

Семак считает, что у «Зенита» есть преимущество в логистике перед командами юга России

Руслан Минаев
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал транспортную логистику на матчи РПЛ с командами юга России, ввиду временного закрытия аэропортов.

«Конечно длительные переезды отнимают силы, но мы не первый раз летаем в Краснодар и в другие города, куда добраться сложно. Но никаких проблем и жалоб от игроков не было. Все прекрасно понимают ситуацию. Никто не высказывает каких-либо недовольств.

Я думаю, что те команды, которые находятся в этих городах — им добираться нужно большее количество матчей и сложных перелетов, чем нам. Но ничего страшного нет, мы понимаем в какой большой стране мы живем», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

В текущем сезоне питерцы лидируют с 36 очками. В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром» 30 октября.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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