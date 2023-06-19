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Сегодня, 13:28

Лазарев: «Перед матчем с Саудовской Аравией Газинский трясся и чуть ли не плакал от волнения»

Алина Савинова
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Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев рассказал историю о главном тренере калининградской команды Сергее Игнашевиче.

«Я слышал одну историю, которая сильнее всего отражает его как игрока. Когда сборная России ехала на свой первый матч чемпионата мира 2018 против Саудовской Аравией, Юрий Газинский трясся, дрожал и чуть ли не плакал от волнения. Ему говорят: «Посмотри на Игнашевича». Игнашевич в это время смотрел в окно и читал книгу за пару часов до первого матча домашнего чемпионата мира! Вот таким Сергей Николаевич был хладнокровным футболистом», — цитирует Лазарева Metaratings.ru.

Будучи футболистом, Игнашевич выступал за «Патриот», «Спартак-Орехово», «Крылья Советов», «Локомотив», ЦСКА и сборную России. Всего на его счету 128 матчей за национальную команду.

43-летний специалист стал главным тренером «Балтики» в октябре 2021 года. По итогам сезона-2022/23 калининградская команда под его руководством вышла в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-baltiki-lazarev-pered-matchem-s-saudovskoi-araviei-gazinskii-tryassya-drozhal-i-chut-li-ne-plakal-ot-volneniya-259877/
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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