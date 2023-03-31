Роднина о пиве на стадионах: «Раз народ по-другому не может воспринимать спорт, что поделаешь?»

Депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина прокомментировала возможное возвращение пива на российские стадионы.

«Я пиво не пью. На спортивных объектах мне интереснее без пива. Но раз народ по-другому не может воспринимать спорт, что поделаешь? Знаете, собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения», — приводит слова Родниной matchtv.ru.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что у депутатов Госдумы РФ разное отношение к возвращению пива на стадионы. Поэтому решение о разрешение продажи данного напитка на аренах еще не принято.

В январе сообщалось, что в 2023 году в России не планируется возвращение продажи пива на стадионах.