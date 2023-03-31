Роднина о пиве на стадионах: «Раз народ по-другому не может воспринимать спорт, что поделаешь?»

Сегодня, 10:30
Депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина прокомментировала возможное возвращение пива на российские стадионы.
«Я пиво не пью. На спортивных объектах мне интереснее без пива. Но раз народ по-другому не может воспринимать спорт, что поделаешь? Знаете, собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения», — приводит слова Родниной matchtv.ru.
Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что у депутатов Госдумы РФ разное отношение к возвращению пива на стадионы. Поэтому решение о разрешение продажи данного напитка на аренах еще не принято.
В январе сообщалось, что в 2023 году в России не планируется возвращение продажи пива на стадионах.