Медведев считает, что аргументов для изменения формата чемпионата России недостаточно

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сказал, стоит ли менять формат проведения чемпионата России.

«Аргументов для изменения формата, очевидно, недостаточно, чтобы всерьез об этом задумываться», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что на собраниях обсуждалась тема изменения формата чемпионата России. Были предложены такие варианты, как с сокращением групповой стадии Фонбет Кубка России с шести до трех туров, распределение туров 50/50 по календарным годам сезона, проведение Суперкубка России зимой и, возможно, не в России, а также плей-офф после 30 туров среди 8 лучших команд сезона.

Последние изменения в чемпионате России были в сезоне-2011/12, когда РПЛ перешла с системы «весна-осень» на «осень-весну».