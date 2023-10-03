Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:11

Медведев считает, что аргументов для изменения формата чемпионата России недостаточно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сказал, стоит ли менять формат проведения чемпионата России.

«Аргументов для изменения формата, очевидно, недостаточно, чтобы всерьез об этом задумываться», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что на собраниях обсуждалась тема изменения формата чемпионата России. Были предложены такие варианты, как с сокращением групповой стадии Фонбет Кубка России с шести до трех туров, распределение туров 50/50 по календарным годам сезона, проведение Суперкубка России зимой и, возможно, не в России, а также плей-офф после 30 туров среди 8 лучших команд сезона.

Последние изменения в чемпионате России были в сезоне-2011/12, когда РПЛ перешла с системы «весна-осень» на «осень-весну».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-medvedev-argumentov-dlya-izmeneniya-formata-chempionata-ochevidno-nedostatochno/
Футбол
РПЛ
2
Обсудить
Читайте также
В «Спартаке» сообщили, что у Хлусевича травма боковой связки колена
Хвича: «Мечтаю выиграть «Золотой мяч»
Шойгу заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации
Вице-президент УЕФА извинился за идею допустить юношеские сборные из России
В Санкт-Петербурге в результате ДТП спорткар разрубило пополам
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Ахмате» оценили работу Ромащенко и назвали задачу клуба

«Урал» выпустил специальную коллекцию футболок с фразой «Нет слов»