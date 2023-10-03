Медведев считает, что аргументов для изменения формата чемпионата России недостаточно

Сегодня, 14:11
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сказал, стоит ли менять формат проведения чемпионата России.
«Аргументов для изменения формата, очевидно, недостаточно, чтобы всерьез об этом задумываться», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что на собраниях обсуждалась тема изменения формата чемпионата России. Были предложены такие варианты, как с сокращением групповой стадии Фонбет Кубка России с шести до трех туров, распределение туров 50/50 по календарным годам сезона, проведение Суперкубка России зимой и, возможно, не в России, а также плей-офф после 30 туров среди 8 лучших команд сезона.
Последние изменения в чемпионате России были в сезоне-2011/12, когда РПЛ перешла с системы «весна-осень» на «осень-весну».