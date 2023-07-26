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Сегодня, 10:17

Изидор: «Могу ли я перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит»? В России для меня только одна команда — «Локомотив»

Сергей Разин
корреспондент
Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, что не перейдет в другой российский клуб.

«Могу ли я перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит»? Нет. В России для меня только одна команда — «Локомотив», — приводит слова Изидора Sport24.

В летнее трансферное окно полузащитник ЦСКА Хесус Медина перешел в «Спартак». 26-летний парагваец заявлял, что никогда не перейдет в красно-белую команду.

22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В 38 матчах за железнодорожников форвард провел 38 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 7 результативных передач.

Хесус Медина. «Я никогда не перейду в «Спартак». Подробности громкого ухода Медины из ЦСКА

Источник: https://sport24.ru/football/news-561979-izidor-isklyuchil-vozmozhnost-perekhoda-v-drugiye-kluby-rpl-v-rossii-dlya-menya-tolko-odna-komanda-lokomotiv?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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