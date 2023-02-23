Боржес: «Не думал, что «Краснодар» готов заплатить за меня «Карабаху»

26-летний бразильский новичок «Краснодара» Кади Боржес рассказал, что предшествовало его переходу в российский клуб, а также заявил об интересе к нему со стороны других команд из России.

«За неделю до начала отпуска в конце прошлого года я узнал, что «Краснодар» интересуется мной. Обычно я не занимаюсь трансферными делами, у меня есть для этого агент. Сначала не думал, что «Краснодар» готов заплатить отступные, ведь за три месяца до этого я подписал новый контракт с «Карабахом». Но когда стало понятно, как сильно в клубе рассчитывают на меня, я сказал агенту, что хочу принять этот вызов. Для меня это большое испытание. Я очень счастлив, у меня огромные ожидания. Было несколько предложений из России, но раньше. Еще до того, как подписал новый контракт с «Карабахом». Какие клубы? Отвечу на русском: «Это секрет!» Советовался ли с другими игроками из России? Да, я с ними разговаривал, спрашивал о клубе и инфраструктуре. Сам я мог только посмотреть матчи, но многого о «Краснодаре» не знал. Зато их ответы определили мой выбор. Теперь жду с нетерпением возможности сыграть на нашем красивом стадионе», — приводит слова Боржеса Metaratings.ru.

Кади перешел в «Краснодар» из «Карабаха» в январе 2023 года за 2 миллиона евро по версии Transfermarkt. За азербайджанскую команду бразилец провел 75 матчей, отметившись 28 голами и 28 результативными передачами.