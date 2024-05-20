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Сегодня, 22:00

«Пари НН» может вылететь напрямую. Для этого необходимы два условия

Отдел футбола «СЭ»
Фото ФК «Пари НН»
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В 29-м туре РПЛ «Пари НН» проиграл ЦСКА (2:6). Поражение усугубило положение волжан в борьбе за выживание — они все еще могут вылететь напрямую.

Это произойдет при двух условиях: если команда Саши Илича проиграет в последнем туре «Крыльям Советов», а «Балтика» — победит «Локомотив». В данном случае результат встречи «Факела» не имеет значения: при любом раскладе «Пари НН» финиширует 15-м, так как по личным встречам его обходят и балтийцы, и воронежцы.

Ситуация в подвале таблицы следующая: «Урал» — 30 очков, «Оренбург» — 30, «Факел» — 29, «Пари НН» — 29, «Балтика» — 26, «Сочи» — 23.

Оставшиеся матчи команд в зоне риска: «Крылья Советов» — «Пари НН», ЦСКА — «Урал», «Балтика» — «Локомотив», «Факел» — «Ахмат» и «Оренбург» — «Спартак».

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