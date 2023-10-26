Каманцев анонсировал тест офсайдных линий у ВАР на матчах РПЛ

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев ответил на вопрос о появлении офсайдных линий у ВАР.

«25-27 ноября будет тест офсайдных линий на двух матчах РПЛ. Будет назначен представитель. Если тест пройдет удачно, все запустим», — сказал Каманцев.

Сезон-2022/23 и начало сезона-2023/24 в чемпионате России прошли без использования офсайдных линий для ВАР. До этого технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, соглашение с ней завершилось летом 2022 года.