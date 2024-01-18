Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:21

Канищев заявил, что его удивило решение Кругового не продлевать контракт с «Зенитом»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев оценил решение защитника Данила Кругового не продлевать контракт с петербургским клубом.

«Это удивило. Обычно все хотят играть в «Зените». А Круговой почему-то не продлил. Нужно знать почему. Но нужно знать их отношения между собой (Кругового и главного тренера «Зенита» Сергея Семака. — прим. «СЭ»). Мы не знаем — может, там конфликтная ситуация», — приводит «Спорт День за Днем» слова Канищева.

Также он ответил на вопрос, правильно ли сделал «Зенит», отправив защитника во вторую команду.

«По своему уровню Круговой вполне должен играть. Если и не в основном составе, то точно первый, кто должен выходить на замену. Поэтому это решение неоднозначное. Сложно сказать, что оно правильное», — добавил экс-футболист сине-бело-голубых.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kanishchev-udivilo-reshenie-krugovogo-obychno-vse-khotyat-igrat-v-zenite
Данил Круговой
Футбол
ФК Зенит
2
Обсудить
Читайте также
Стала известна зарплата Николая Хабибулина в «Торпедо»
Камила Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
СК установил причину смерти ребенка под Красноярском после того, как он съел котлету
Глава Башкирии Хабиров впервые прокомментировал беспорядки в Баймаке
Обвинение запросило почти пять лет колонии для Стрелкова
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Булыкин: «Если Миранчука не устраивает положение в «Локомотиве», то надо что-то менять»
Президент «Оренбурга» Еремякин не исключил, что клуб продолжит зимнюю трансферную кампанию
«Спартак»: кто может уйти? Джикия и еще пять кандидатов
Бушманов: «Спартак» должен побороться за тройку в этом сезоне»
Сафонов — о продлении контракта с «Краснодаром»: «Только положительные эмоции, близкие к счастью»
Овчинников: «Абаскаль — испанец, у него сиеста. Какие сборы?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Заварзин не считает, что у «Зенита» будет преимущество из-за ранних сборов

Овчинников: «Абаскаль — испанец, у него сиеста. Какие сборы?»