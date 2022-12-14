Капитан солигорского «Шахтера» Политевич попал в сферу интересов «Ахмата»

«Ахмат» интересуется капитаном солигорского «Шахтера» Сергеем Политевичем, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, грозненцы сделали предложение 32-летнему защитнику, контракт которого с белорусским клубом истекает в конце 2022 года.

В прошлом сезоне футболист провел 22 матча в чемпионате Белоруссии, забив в них четыре мяча.

«Ахмат» после 17 туров РПЛ занимая шестое место в турнирной таблице РПЛ.