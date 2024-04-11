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Сегодня, 11:20

Карпин признан лучшим тренером марта в РПЛ

Алина Савинова
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин завоевал награду лучшему тренеру месяца в РПЛ по итогам марта, сообщает пресс-служба лиги.

В число номинантов также входили Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо»), Сергей Ташуев («Факел») и Давид Деограсия («Оренбург»). За Карпина проголосовали все эксперты РПЛ и комментаторы, в голосовании болельщиков он стал первым с 46 процентами голосов.

В марте команда Карпина победила «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1). Ростовчане показали лучшие результаты по набранным очкам (9) и по забитым голам (8).

После 22 матчей «Ростов» с 31 очком располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является «Зенит», у которого 44 балла. На втором месте идет «Краснодар» (43).

Источник: https://premium.premierliga.ru/news-and-media/novosti-i-media_238.html
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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