Защитник «Факела» Калинин: «Задача не меняется — хотим остаться в РПЛ»

Защитник «Факела» Игорь Калинин прокомментировал результаты в матчах с ЦСКА (1:4) и «Спартаком» (2:0) в чемпионате России.

«Нам без разницы — «Спартак», ЦСКА или «Оренбург». Мы на каждый матч настраиваемся с одинаковой мыслью: «Нужно выходить и выигрывать». Это случайное стечение обстоятельств, что матчи со «Спартаком» и с ЦСКА получились у нас разными. Разберем с тренерским штабом свои ошибки. Надеюсь, в ближайшем матче с «Ростовом» порадуем болельщиков. Интриги в чемпионате в этом сезоне больше — все идут плотно как в верхней части таблицы, так и в нижней. Но у нас задача не меняется — хотим остаться в премьер-лиге. Считаю, что это реально», — цитирует Калинина Metaratings.ru.

На данный момент «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками. 14 апреля воронежцы дома сыграют против «Ростова» в рамках 24-го тура РПЛ. Начало встречи — в 16.45 по московскому времени.