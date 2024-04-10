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Сегодня, 15:24

Metaratings: кандидатура Бердыева была предложена «Спартаку» в качестве замены Абаскалю

Алина Савинова
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Одному из членов совета директоров «Спартака» предложили рассмотреть кандидатуру Курбана Бердыева в качестве кандидата на пост главного тренера в случае отставки испанского специалиста Гильермо Абаскаля, сообщает Metaratings.ru.

При этом, как отмечает источник, в шорт-листе спортивного директора клуба Томаша Амарала фамилии Бердыева нет.

Последним местом работы 71-летнего Бердыева было махачкалинское «Динамо», которое он покинул в феврале 2024 года.

8 апреля появилась информация, что новым главным тренером красно-белых может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

После победы над «Динамо» московская команда с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Курбан Бердыев
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