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Сегодня, 11:13

Каррера считает, что Семак и Карпин могли бы успешно работать в Италии

Алина Савинова
Массимо Каррера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о том, какие российские специалисты смогли бы успешно работать в Италии.

«Я думаю, те тренеры, которые присутствовали на матче памяти Цымбаларя (Станислав Черчесов, Юрий Семин, Олег Романцев. — прим. «СЭ»), точно смогли бы поработать там. Они легенды российского футбола. Кроме них Семак — достойный тренер. Валерий Карпин. Они могли бы поработать в Италии и рассчитывать там на успех», — приводят «Известия» слова Карреры.

Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста красно-белые выиграли чемпионат России в сезоне-2016/17 и стали обладателями Суперкубка страны (2017). Также Каррера возглавлял «Бари», работал в «Ювентусе» и национальной команде Италии.

Источник: https://iz.ru/1576425/aleksei-fomin/semak-i-karpin-mogli-uspeshno-rabotat-v-italii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Валерий Карпин
Олег Романцев
Сергей Семак
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
Массимо Каррера
Юрий Семин
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