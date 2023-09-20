Каррера считает, что Семак и Карпин могли бы успешно работать в Италии

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о том, какие российские специалисты смогли бы успешно работать в Италии.

«Я думаю, те тренеры, которые присутствовали на матче памяти Цымбаларя (Станислав Черчесов, Юрий Семин, Олег Романцев. — прим. «СЭ»), точно смогли бы поработать там. Они легенды российского футбола. Кроме них Семак — достойный тренер. Валерий Карпин. Они могли бы поработать в Италии и рассчитывать там на успех», — приводят «Известия» слова Карреры.

Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста красно-белые выиграли чемпионат России в сезоне-2016/17 и стали обладателями Суперкубка страны (2017). Также Каррера возглавлял «Бари», работал в «Ювентусе» и национальной команде Италии.