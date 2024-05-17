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Сегодня, 19:18

Источник: «Зенит» близок к покупке голкипера «Балтики» Латышонка

Виктория Кравченко
Евгений Латышонок.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Зенит» планирует купить голкипера «Балтики» Евгения Латышонка. Клуб близок к завершению трансфера, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, переход пока не до конца согласован. Но в ближайшее время будущее Латышонка станет известно.

На голкипера также претендует ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость россиянина в 650 тысяч евро.

В текущем сезоне 25-летний вратарь принял участие в 31 матче «Балтики», пропустил 37 голов и восемь раз отстоял ворота «на ноль». Контракт голкипера с клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://t.me/karpinside
Футбол
ФК Балтика
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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