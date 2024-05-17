Источник: «Зенит» близок к покупке голкипера «Балтики» Латышонка

«Зенит» планирует купить голкипера «Балтики» Евгения Латышонка. Клуб близок к завершению трансфера, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, переход пока не до конца согласован. Но в ближайшее время будущее Латышонка станет известно.

На голкипера также претендует ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость россиянина в 650 тысяч евро.

В текущем сезоне 25-летний вратарь принял участие в 31 матче «Балтики», пропустил 37 голов и восемь раз отстоял ворота «на ноль». Контракт голкипера с клубом действует до конца июня 2024 года.