Корнаухов считает, что Фукс еще может проявить себя в ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поразмышлял о будущем бразильского защитника армейцев Бруно Фукса и заявил, что игрок еще способен проявить себя в московском клубе.

«Я видел, как Фукс тренируется, когда он в форме. Это футболист очень высокого уровня. Но самый главный фактор для футбола — это здоровье. Что-то пошло, видимо, не так. Бруно очень много лечится и не показывает те качества, которые у него есть. Аренда в «Атлетико Минейро»? Предпочитаю говорить по фактам. Но если он останется в ЦСКА и, самое главное, если будет здоров, то он сможет себя еще проявить», — приводит слова Корнаухова Metaratings.ru.

23-летний Фукс присоединился к ЦСКА в августе 2020 года, провел за московский клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями.

Контракт футболиста с московской командой рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,8 миллиона евро.