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13 марта, 19:20

Корнеев: «Знал, что у Лички в «Динамо» Карраскаль оживет»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев не считает, что нужно критиковать главного тренера ЦСКА Владимира Федотова за то, что он не сработался с полузащитником Хорхе Карраскалем.

— Перейдем к «Динамо». Против «Зенита» из-за ошибки судьи Кукуяна не сыграет Карраскаль.

— Очень большая потеря для москвичей. В «Динамо» Карраскаль проснулся и уже делает разницу!

— Ожидали, что он так расцветет в «Динамо»? Надолго ли его хватит?

— Знал, что под руководством Лички он оживет. Марцел умеет находить подход к игрокам.

— Правы ли те, кто критикует сейчас Владимира Федотова за то, что тренер ЦСКА перестал рассчитывать на колумбийца?

— Нет, не правы! ЦСКА, выбирая Федотова, знал, как он работает. Надо признать, что Федотов дает результат с лимитированной группой игроков. Просто Карраскаль оказался не готов к конкуренции и требованиям тренера.

— Кто заменит Карраскаля в матче с «Зенитом»?

— Ласкальт пропускал матч с «Ахматом» из-за перебора карточек. Теперь он вернется в основу, а впереди у Динамо есть пару опций, включая Гладышева

— Нгамале тоже травмирован. Макаров — не равноценная замена камерунцу?

— Нгамале — средний игрок! Кто сказал, что Макаров слабее его? — сказал Корнеев «СЭ».

25-летний Карраскаль летом прошлого года перешел в «Динамо» из ЦСКА. Колумбиец провел за бело-голубых 17 матчей, в которых отдал две голевые передачи.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Игорь Корнеев
Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марцел Личка
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