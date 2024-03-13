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13 марта, 19:35

Корнеев: «Лучшие игроки чемпионата? Бителло, Тюкавин, Кордоба»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высоко оценил уровень игры полузащитника «Динамо» Бителло.

— Разделяете восторги по поводу игры Бителло?

— Бителло — большой талант и большая умница, судя по его игре и стабильному объёму работы. Работает на команду и делает разницу почти в каждом туре.

— Некоторые эксперты называют его даже лучшим игроком нашего чемпионата.

— У меня три претендента на этот титул — Бителло, Тюкавин и Кордоба.

— Бразилец стоит 10 миллионов, за которые его купило Динамо?

— Однозначно. Это был очень грамотный трансфер.

— Тюкавин сильнейший нападающий РПЛ?

— Он и Кордоба выделяются на фоне остальных.

— Смолов не проходит в стартовый состав в последнее время. Справедливо?

— Да, все логично. Он немного упустил время и проиграл конкуренцию. Но Федор боец, постарается вернуться в основу.

Бителло перешел в «Динамо» из «Гремио» в сентябре прошлого года. 24-летний бразилец провел за бело-голубых 17 матчей, забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Джон Кордоба
Игорь Корнеев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Бителло
Константин Тюкавин
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