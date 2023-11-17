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Сегодня, 14:10

Личка назвал Карраскаля одним из лучших игроков РПЛ по работе с мячом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка объяснил, чем вызвано не самое яркое выступление полузащитника Хорхе Карраскаля за команду после перехода из столичного ЦСКА.

«Очень важно понимать, из-за чего это происходит. Три или четыре месяца он не был основным исполнителем в составе красно-синих. После перехода к нам он улетел на сборы с национальной командой Колумбии. Такие длительные переезды происходили несколько раз. Поэтому уверен: после полноценных зимних сборов вы увидите совсем другого Хорхе. По работе с мячом это один из лучших футболистов РПЛ», — приводит слова Лички RT.

В нынешнем сезоне 25-летний колумбиец провел за «Динамо» 11 матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1232310-lichka-karraskal-igrok-rpl
Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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