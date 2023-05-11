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Сегодня, 17:52

Личка считает, что в РПЛ работает много топ-тренеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка назвал лучших тренеров чемпионата России.

«Я думаю, что сейчас в РПЛ много топ-тренеров. В 26 туре мы встретились с очень хорошим специалистом Владимиром Федотовым, бывшим тренером «Оренбурга». С ним ЦСКА вернулся в борьбу, играет в хороший футбол со стабильным результатом. Также стоит отметить Абаскаля, который приходил в «Спартак» после тяжелого сезона и многое поменял в игре команды. Да, сейчас у них не все так хорошо, как вначале, но это нормальное явление. Также мне нравится Гончаренко, который хорошо делает свою работу с «Уралом». Понятно, что нельзя не отметить Сергея Семака, который уничтожает всех соперников с «Зенитом». В общем, в российском футболе хорошие, талантливые тренеры, которые могли бы работать за границей, не только в России. Но все зависит от знания языков, нужно хорошо знать иностранные языки. Валерий Георгиевич тоже очень хороший специалист. У него в «Ростове» молодая команда, которая сейчас бьется вверху турнирной таблицы. Это дорогого стоит. Поэтому да, Карпин — тоже топ», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Он также заявил, что не сам себя оценивать.

«Пусть лучше это делает кто-нибудь другой. Я просто очень рад, что мы с «Оренбургом» провели такие хорошие матчи в этом сезоне, осталось еще четыре», — добавил Личка.

По итогам 26 туров «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-luchshij-trener-rpl-nel-zya-ne-otmetit-semaka-kotory-j-unichtozhaet-vseh-sopernikov-s-zenitom/
Валерий Карпин
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
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Гильермо Абаскаль
Марцел Личка
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