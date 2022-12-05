Лихачев ожидает от «Химок» выплат по обязательствам его тренерскому штабу

Бывший тренер «Химок» Михаил Лихачев рассказал о задолженности клуба перед его тренерским штабом.

«Сейчас ни с кем переговоров не веду. Пока нахожусь в состоянии зрителя, внимательно просматривающего матчи чемпионата мира. На «Химки» наложен запрет на регистрацию футболистов до выплаты нашему тренерскому штабу обязательств, которые на них были возложены. Ожидаем эти моменты», — приводит слова Лихачева «РБ Спорт».

Лихачев работал в «Химках» в тренерском штабе Николая Писарева. Однако специалисты пробыли в клубе три недели.

После 17 туров «Химки» занимают 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.