Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:30

«Локомотив»: где смотреть трансляции матчей зимой 2024

«Локомотив» проведет зимние сборы в ОАЭ с 12 января по 28 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Баринов, игрок ФК «Локомотив».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Московский «Локомотив» вышел из отпуска 12 января. Подготовка железнодорожников к весенней части чемпионата пройдет в ОАЭ с 12 января по 28 февраля. За время учебно-тренировочного сбора команда Михаила Галактионова проведет 10 контрольных матчей. Расписание игр доступно в нашем материале, а также на официальном сайте клуба.

Трансляции товарищеских матчей московской команды покажет онлайн-платформа «Окко Спорт» по платной подписке. Ближайшие показы:

24 января. «Локомотив» — «Акрон» — 14.00 по московскому времени.

31 января. «Локомотив» — «Урал» — время не определено.

За полным расписанием можно следить на сайте сервиса.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, по итогам 18 туров команда набрала 31 очко.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
2
0
Читайте также
Биография Марии Тимофеевой: детство и карьера российской теннисистки
Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
Зеленский подписал указ о населенных украинцами территориях РФ
Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе
Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей
В Польше назвали бредом сумасшедшего предложения Подоляка по переговорам с РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Оренбург» сыграл вничью с «Навбахором» на сборе в Турции
ЦСКА: где смотреть трансляции матчей зимой 2024
В «Ахмате» заявили, что «Зенит» не обращался в клуб по поводу трансфера Харина
Албанский защитник «Эмполи» Исмайли отказался от перехода в «Локомотив»
«Зенит»: где смотреть трансляции матчей зимой 2024
В «Оренбурге» сообщили, что Томпсон присоединится к команде сегодня вечером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Оренбург» сыграл вничью с «Навбахором» на сборе в Турции